Ollé-Nicolle : « Collectivement nous sommes forts »

Hier soir, les Féminines du PSG jouaient leur deuxième match de phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League face à Kharkiv au Stade Jean Bouin. Et les Parisiennes n’ont fait qu’une bouchée des Ukrainiennes (5-0) grâce notamment à un triplé de Jordin Huitema. Didier Ollé-Nicolle – l’entraîneur Rouge & Bleu – s’est réjouit de cette belle victoire.

« L’idée est d’être dans la continuité. On a mis en place un fonctionnement, et nous voulons nous qualifier le plus rapidement possible, pour gérer le groupe et appréhender le championnat sereinement. C’était un match très intéressant de notre part, il y a eu beaucoup de buts, il y aurait pu en avoir plus, nous nous sommes créé beaucoup de situations, il y a eu beaucoup d’animation de notre part, se félicite Ollé-Nicolle pour PSG TV. Il faut continuer à progresser dans la finition et le dernier geste, mais le groupe est solide et collectivement nous sommes forts.«