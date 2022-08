La date de la rencontre entre le PSG et Brest (J7) dévoilée

Après ce week-end et la rencontre contre Monaco, le PSG va enchaîner les matches tous les trois jours jusqu’à mi-septembre et la dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde. Après la réception des Monégasques, le PSG se déplacera deux fois à Toulouse (31 août) et Nantes (3 septembre). Trois jours après ce match contre les Nantais, les Rouge & Bleu vont débuter leur phase de poules de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Les hommes de Christophe Galtier auront ensuite quatre jours pour préparer la réception de Brest dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. En effet, cette rencontre se jouera le samedi 10 septembre à 17 heures. Une opposition qui sera diffusée sur Prime Video.

Le programme de la septième journée de Ligue 1

Vendredi 9 septembre 2022 à 21h00 sur Prime Video RC Lens – ESTAC Troyes

Samedi 10 septembre 2022 à 17h00 sur Prime Video Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29

Samedi 10 septembre 2022 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 Olympique de Marseille – LOSC Lille

Dimanche 11 septembre 2022 à 13h00 sur Prime Video RC Strasbourg Alsace – Clermont Foot 63

Dimanche 11 septembre 2022 à 15h00 sur Prime Video AC Ajaccio – OGC Nice Angers SCO – Montpellier Hérault SC FC Lorient – FC Nantes Toulouse FC – Stade de Reims

Dimanche 11 septembre 2022 à 17h05 sur Canal + Foot Stade Rennais FC – AJ Auxerre

