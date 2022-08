Les féminines du PSG vont enfin remonter sur le pont ce dimanche soir à l’occasion du Trophée des Championnes. Une reprise qui s’annonce haletante puisque c’est face aux Lyonnaises que les Rouge et Bleu vont se frotter sur la pelouse du stade Marcel Tribut à Dunkerque (21h00). Pour PSG TV, Kadidiatou Diani, qui sort d’un bon Euro avec l’Équipe de France, s’est exprimée sur cette rencontre.

« Être à 100% »

Dans un premier temps, Kadidiatou Diani s’est penchée sur la reprise de l’entraînement avec ses coéquipières : « Oui, ça y est, c’est reparti. Je pense qu’il faut assez vite switcher entre la sélection, les vacances et la reprise. On s’est bien ressourcées et maintenant on est revenues en Rouge et Bleu, pour être à 100%. Personnellement, j’ai rejoint le groupe alors que les filles avaient déjà commencé la préparation, mais je pense que nous avons été assez efficaces dans ce temps d’adaptation. Et puis, on apprend à découvrir le coach, le nouveau staff, et tout s’est plutôt bien passé. »

Ensuite, il a été question concrètement de la rencontre de ce dimanche face à l’OL. Un TDC qui représente un enjeu majeur :« Je pense que ce match sera très important pour se mettre vite dans le bain et se préparer au mieux pour la saison. C’est un trophée qu’on veut absolument remporter. On va essayer de mettre en place tout ce qu’on a vu sur le terrain, à l’entraînement mais aussi en match. On va essayer de l’appliquer du mieux qu’on peut. »