La Fondation PSG a organisé une journée de réconfort pour les femmes et les enfants de l’association Du Côté des Femmes

Depuis plusieurs années, le PSG, via sa Fondation, organise de nombreux évènements pour venir en aide et apporter du réconfort en faveur des personnes démunis, de la jeunesse et de l’égalité. Le 5 mars dernier, la Fondation Paris Saint-Germain a organisé “une journée de réconfort pour les femmes et enfants du programme mis en place avec l’association Du Côté des Femmes”, comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet. Un événement qui a été placé sous le marrainage de la capitaine des Féminines du PSG, Irène Paredes. “10 femmes et 11 enfants en situation d’urgence pris en charge par l’association Du Côté des Femmes ont pu profiter d’un moment de joie et de partage au Parc des Princes” La visite de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud ainsi que divers activités étaient au programme, dont la projection du documentaire éducatif Little Miss Soccer.

La Présidente de l’association Du Côté des Femmes et de l’Union Régionale Solidarité Femmes (URSF), Brigitte Chabert, est revenue sur cet évènement important pour ces femmes et enfants. “Ces moments de partage sont essentiels pour redonner un peu de joie, de légèreté et de normalité aux femmes et enfants victimes de violence que nous accueillons en urgence. Le travail des éducateurs du Paris Saint-Germain avec les femmes et enfants est crucial pour leur reconstruction. Du Côté des Femmes est fier de pouvoir compter sur l’engagement de la Fondation Paris Saint-Germain à ses côtés.”

“La Fondation Paris Saint-Germain poursuit son engagement en faveur de la jeunesse et de l’égalité. Le Club a publié une vidéo dans laquelle plusieurs joueurs adressent leurs encouragements à la nouvelle promotion du programme « Allez les Filles », qui reprend ce mois-ci”, précise le PSG.