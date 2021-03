PSG / Barcelone : Neymar devrait “entrer en cours de match” (LP)

C’est l’un des débats avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, qui aura lieu ce mercredi 10 mars au Parc des Princes. Neymar sera-t-il apte face à son ancien club ? De retour à l’entraînement collectif du PSG depuis quelques jours, le numéro 10 parisien désire fortement affronter son ancien club (2013-2017).

Et selon leparisien.fr, l’attaquant du PSG “devrait entrer en cours de match.” L’idée du club de la capitale et de Mauricio Pochettino est de ne pas précipiter son retour, “ni de le faire débuter.” Victorieux largement au Camp Nou lors du match aller (4-1), l’entraîneur parisien “aura tout le loisir de faire entrer Neymar“ grâce aux cinq changements autorisés cette saison. “Le score du match retour, sauf fait de jeu plus tôt (expulsion, sortie sur blessure), servira de curseur, en accélérant ou non son échauffement”, précise le quotidien francilien.

Concernant le reste de l’effectif, le même onze que lors du match aller pourrait être reconduit, à l’exception de Moise Kean (Covid-19) qui pourrait être remplacé par Ángel Di María, indique Le Parisien. L’international argentin avait effectué son retour à la compétition face au Stade Brestois, après un mois d’absence. Victime d’une légère lésion à l’adducteur, le latéral droit, Alessandro Florenzi, pourrait être titulaire. “Il va manquer de rythme mais offre plus d’assurances que Colin Dagba alors que Thilo Kehrer est sorti par précaution à Brest.” Le quotidien francilien propose un probable onze de départ face au FC Barcelone.

XI probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Mbappé – Icardi.