Les bons résultats des clubs de Ligue 1 en Coupes d’Europe ont permis à la France de reprendre sa 5e place à l’indice UEFA, devant les Pays-Bas.

Les clubs français sont plutôt en réussite cette saison en Coupes d’Europe. Que ce soit en Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, les six clubs français (PSG, Lens, OM, Toulouse, Stade Rennais et LOSC) peuvent encore connaître un printemps européen. Et à l’issue de la 5e journée de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence ce jeudi, la France a encore pris quelques points à l’indice UEFA.

2,000 points grâce à la soirée de jeudi

Malgré une soirée compliquée pour les clubs français en Ligue des champions (nul du PSG face à Newcastle 1-1 et humiliation du RC Lens sur la pelouse d’Arsenal 6-0), la soirée de jeudi a permis à l’Hexagone de récolter un total de 2,000 points. Le Stade Rennais s’est imposé sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-0) tandis que le LOSC a remporté son match face à l’Olimpija Ljubljana (2-0). De son côté, l’Olympique de Marseille a arraché la victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-3) tandis que Toulouse a obtenu le match nul contre l’Union Saint-Gilloise (0-0). Cela représente « 0,333 pour chaque victoire et 0,167 pour le nul toulousain, auquel vient s’ajouter 0,833 point de bonus récompensant les qualifications de Marseille et Rennes pour a minima les barrages de la Ligue Europa et celle de Lille pour les barrages de Ligue Europa Conférence », précise RMC Sport.

Pourtant, avant ce jeudi, les Pays-Bas avaient une avance de 1,236 sur la France (58,900 contre 57,664), mais le bilan a été assez contrasté pour les clubs néerlandais cette semaine en Coupes d’Europe, malgré la qualification du PSV Eindhoven en 8es de finale de Ligue des champions. La soirée de jeudi a seulement rapporté 0,400 point aux Néerlandais. « Bilan des courses, la France engrange 1,600 point de plus que les Pays-Bas, ce qui lui permet de reprendre la main du duel avec une belle avance de 0,364 point (59,664 contre 59,300). » Un indice qui pourrait encore augmenter selon les divers résultats pour la dernière journée de la phase de groupes dans les différentes compétitions. Pour rappel, cette 5e place à l’indice UEFA a une importance capitale afin d’offrir quatre places pour l’édition 2025-2026 de la Ligue des champions.

Indice UEFA

1. Angleterre : 98,678 points

2. Espagne : 84,739 points

3. Italie : 80,998 points

4. Allemagne : 79,909 points

5. France : 59,664 points

6. Pays-Bas : 59,300 points