La Gazzetta se demande si le PSG est encore intéressé par Kessié ?

Il reste encore deux journées de Ligue 1 avant la trêve internationale pour le PSG, qui est assuré d’être champion d’automne et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu ont pourtant montré pas mal de difficultés dans le jeu dans cette première partie de saison et tout particulièrement au milieu de terrain. Le nom de Franck Kessié, qui n’a toujours pas prolongé avec l’AC Milan, est associé au Paris Saint-Germain depuis de nombreuses semaines mais ses récentes performances pourraient calmer les ardeurs parisiennes.

En effet comme l’indique la Gazzetta dello Sport, depuis les propos de Paolo Maldini en fin novembre qui déclarait : « tant qu’il y a du temps il y a de l’espoir » au sujet du milieu de terrain, aucun progrès n’a été signalé dans les négociations. Le média affirme même que les positions se sont éloignées entre les deux parties. Pour convaincre Kessié de poursuivre son aventure milanaise, ce dernier devra accepter les chiffres proposés par Milan (6,5 millions par an) et donc de faire une croix sur ses envies de prendre un plus gros contrat ailleurs. Le quotidien italien s’interroge si « les 8 millions promis, ou hypothétiques, par le PSG seront-ils toujours sur la table » pour récupérer l’international ivoirien dès cet hiver ?

De votre côté, pensez-vous que Franck Kessié peut être une bonne pioche pour le PSG et son milieu de terrain ?