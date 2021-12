Nene est optimiste pour l’avenir européen du PSG

Le PSG reçoit ce soir l’AS Monaco dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1 (21h00). Les Rouge & Bleu voudront continuer à accroître leur avance en tête du championnat avant la trêve hivernale. Interrogé par le magazine Téléfoot, l’ancien parisien Nene a partagé son ressenti sur la saison parisienne et celle de Messi.

« C’est vrai qu’avec l’équipe qu’il y a, on veut des résultats immédiats. On veut que tous les matches soient gagnés à 3 ou 4-0, mais je pense que ça commence à venir ! Je pense que dans les moments cruciaux dans cette saison, on va voir le vrai niveau de cette équipe pour réaliser le rêve des supporters parisiens : La Champions League !

Messi ? Le froid, la neige… À Barcelone, il n’avait pas ça ! C’est normal qu’il ait besoin de plus de temps pour s’adapter ! Il peut faire encore plus, mais on va voir de belles choses ! »