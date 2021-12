PSG / Monaco : le groupe parisien sans Kimpembe

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG et l’AS Monaco s’affrontent au Parc des Princes dans le choc de la 18e journée de Ligue 1. Leader du championnat, les Rouge & Bleu feront face à une équipe monégasque qui ne s’est plus inclinée depuis 8 rencontres toutes compétitions confondues (3 victoires et 5 nuls). Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit composer sans Sergio Ramos, Nuno Mendes, Julian Draxler et Neymar Jr. Très incertain avant ce match en raison de douleurs abdominales, Presnel Kimpembe sera également forfait. Voici ci-dessous le groupe convoqué par Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer

Milieux : Verratti, Paredes, Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe

Attaquants : Di Maria, Mbappé, Icardi, Messi

Rappel du point médical