“Les critiques ? Au bout d’un moment, ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays et que tu donnes tout pour la sélection. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui reviennent ici seulement pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris. On verra par la suite. Ca donne envie d’aller voir ailleurs ? Bien sûr que ça joue. Mais il n’y a pas que ça… Le principal c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir au quotidien. Est-ce que j’ai avancé dans ma réflexion ? Non… Une fois ma décision prise, je viendrai en parler“, a déclaré l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’en 2022, au micro de RTL/M6 mercredi soir. De quoi faire parler… L’agent de joueurs Bruno Satin pense que Kylian Mbappé va quitter le PSG.

“Un mauvais timing de parler maintenant ? Je ne pense pas que cela va impacter nécessairement ses performances. C’est vrai qu’il y a une grosse attente, mais elle est créée par le niveau de performance qu’il a déjà montré, il est champion du monde. Il a placé le curseur très très haut. Donc on attend qu’il soit au top à chaque match, qu’il marque à chaque match. Maintenant, qu’il ne se fasse pas d’illusions non plus Kylian Mbappé, si jamais il quittait le PSG, le club dans lequel il atterrira, il y trouvera une pression équivalente ou supérieure. Quel que soit le club, il sera toujours regardé au microscope. C’est là où il se trompe. Après, il ne faut pas donner trop d’importance à une interview. Vous le savez, ça ne reflète jamais le fond de la pensée du joueur. Il n’y a quasiment pas de sincérité spontanée chez aucun joueur. Ne donnons pas plus d’importance à ce type de message. Il dit peut-être ça pour gagner une semaine, dix jours. Il est sous le feu des questions. Le sentiment général des gens du métier, c’est qu’il est sur le départ“, a déclaré Bruno Satin sur le plateau du Late Football Club. “Avec Haaland, Mbappé va être le déclencheur d’un jeu de dominos sur le marché. Les clubs qui vont faire l’effort sur l’un ou l’autre ne pourront pas faire grand chose à côté. Cela va entraîner un mouvement. Après il faudra voir les arbitrages au PSG. Comment ils vont remplacer Mbappé… Lever l’option de Kean ? Aller chercher Agüero ? C’est pour ça qu’il y a une forme d’impatience au PSG. “