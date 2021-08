La jauge à 100% au Parc des Princes maintenue

Le Parc des Princes affichera de nouveau complet ce week-end, une première depuis 18 mois. En effet, le PSG a confirmé sur son site internet que la jauge à 100% a été maintenue par la Préfecture. Ainsi, les Rouge & Bleu pourront retrouver un Parc des Princes plein dès ce samedi lors de la réception du RC Strasbourg (21h). Un protocole sanitaire strict sera notamment mis en place aux alentours de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, comme le précise le club de la capitale sur son site internet (voir ici). Forcément, toute les personnes voulant assister à ces rencontres devront présenter un Pass Sanitaire complet ou un test PCR négatif de moins de 48 heures. Après plusieurs mois d’attente, le Parc des Princes affichera donc complet pour ses deux premières rencontres (RC Strasbourg le 14 août et Clermont Foot le 12 septembre). “Pour ceux qui n’ont pas encore acheté leur sésame, la plateforme officielle Ticketplace permet la revente entre supporters.”

Le Directeur de la billetterie et des hospitalités du Paris Saint-Germain – Nicolas Arndt – s’est exprimé sur ce retour des supporters. “Nous attendons ce moment depuis 18 mois. Les Rouge & Bleu sont impatients de retrouver les supporters du Club, qui, grâce à leur soutien et leurs encouragements, nous permettent d’atteindre les sommets. Conformément aux directives du gouvernement, nous travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place de conditions d’accueil simples et claires pour les recevoir en toute sécurité.”