Ce samedi 14 août (21h), le PSG accueillera le RC Strasbourg dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 pour ce qui sera le tout premier match de l’exercice 2021-2022 au Parc des Princes. Et à un peu plus d’une semaine de cette rencontre, France Bleu nous révèle une excellente nouvelle pour les supporters franciliens via son site internet : sauf évolution sanitaire durant les jours à venir, le club parisien sera en mesure d’accueillir le maximum de spectateurs face au RCSA. La jauge de 100% devrait donc être bien maintenue, a fait savoir la préfecture de police de Paris. France Bleu explique que le Paris Saint-Germain se prépare, bien évidemment, à cette échéance depuis un long moment. Le PSG communiquera le protocole adéquat à ses supporters d’ici 48 heures. Forcément, toutes personnes voulant assister à cette rencontre devra présenter un Pass Sanitaire ou un test PCR négatif.