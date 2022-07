La journée du vendredi des joueurs du PSG

Les Parisiens continuent leur séjour au Japon et jonglent entre découvertes locales et entrainement. Après avoir expérimenté les bienfaits du judo ce jeudi, certains joueurs parisiens ont ce vendredi fait un bond dans le temps et sont partis à la rencontre des dinosaures.

Un spectacle hors du commun pour Messi, Verratti et Kimpembe

C’est donc ce vendredi que l’équipe d’aventuriers constituée de Verratti, Messi, Hakimi, Marquinhos, Donnarumma, Mendes et Kimpembe a pu faire la découverte d’un superbe spectacle de dinosaures qui en a laissé quelques-uns sans voix et notamment notre capitaine Marquinhos : « C’était impressionnant, je n’ai jamais vécu une expérience comme ça, c’était trop réel. Je vais montrer ça à mes enfants« , dans les propos rapportés sur le site officiel du PSG. Une fois remis de leurs émotions, les joueurs ont pu partager un moment convivial avec les supporters locaux, et notamment les enfants de la PSG Academy, mélangeant photos et autographes. Mais le devoir appelle nos Rouge & Bleu qui doivent aussi préparer leur match face au Urawa Red Diamonds, les hommes de Christophe Galtier ont donc conclu leur journée avec une séance d’entrainement sur la pelouse du Chichibunomiya Rugby Stadium. À noter que Paredes s’est entrainé à l’écart du groupe.

Le XI probable du PSG face au Urawa Red Diamonds (Le Parisien) : Navas – Kehrer, Kimpembe, Diallo – Hakimi, Verratti, Gueye, Bernat – Neymar – Mbappé, Kalimuendo