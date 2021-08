Ce mardi 31 août est le dernier jour du mercato estival. Kylian Mbappé peut-il encore quitter le PSG pour signer au Real Madrid ? Hier, à 23h10, sur la chaîne L’Equipe, le journaliste Damien Degorre sentait une dernière offensive à venir ce mardi du club espagnol. Mais il la devine infructueuse.

« Leonardo n’a jamais voulu ouvrir la porte. Il est venu sur le terrain de la com’ pour montrer que le club est plus fort. Leo n’avait pas envie que Mbappé parte. Nasser n’a pas envie que Mbappé parte. Donc le club n’est pas vendeur. Point barre, fin de l’histoire. Mais moi je crois qu’il y aura encore une offre du Real. Mais même si elle est à 200M€ je ne suis pas sûr que le PSG le laisse partir. Parce qu’elle arrivera trop tard. Parce que Leonardo dit deux choses sur les conditions d’un éventuel départ. Que le club s’y retrouve, donc au moins 180M€, et que cela corresponde à la valeur du joueur, et ça, tout est subjectif… S’ils considèrent que Mbappé vaut 250M€, alors c’est 250… Il n’y a pas eu de discussion ou de négociation. Il y a eu deux offres qui s’enchaînent. Et elles sont rejetées oralement. Parce qu’en répondant par écrit, ils auraient convenu d’être vendeur. Le PSG n’a pas l’intention de se compliquer le vie et joue la montre. Le Real a décidé pour l’instant de ne plus faire d’offre. Mais de ce que j’ai cru comprendre, si le Real a la possibilité de l’avoir à 200M€, ils feront une offre à 200M€. »