David (LOSC) sur le Trophée des Champions : “Je sais que ce sera un match très différent”

Dans une semaine (1er août), le PSG disputera son premier match officiel de la saison face au LOSC, dans le cadre du Trophée des Champions. Avant cela, les joueurs de Mauricio Pochettino joueront une dernière rencontre amicale face au FC Séville (27 juillet), au Portugal. Une ultime affiche qui permettra de se préparer au mieux pour ce match face au champion de France 2021. De son côté, le LOSC réalise une pré-saison mitigée avec une victoire (2-0 face à Waasland-Beveren), un nul (1-1 contre Courtrai) et une défaite (0-1 face à Benfica). Les homme de Jocelyn Gourvennec affronteront notamment le FC Porto ce soir. Et à une semaine de la rencontre face au PSG, l’attaquant des Dogues – Jonathan David – s’est exprimé sur cette affiche du Trophée des Champions.

“C’est une finale. On va la jouer pour gagner, pour soulever la coupe. La saison dernière, nous avions joué un match très important contre eux (victoire 0-1 au Parc des Princes, 31ème journée de Ligue 1 Uber Eats). Même si j’en garde un excellent souvenir, je sais que ce sera un match très différent. Mais on va tout faire pour s’imposer et rendre fiers nos supporters”, a déclaré Jonathan David dans un entretien au site officiel du LOSC. “Les ambitions du club ? Je veux qu’on aille le plus loin possible dans toutes les compétitions dans lesquelles nous allons jouer, y compris le Trophée des Champions. On veut finir le plus haut possible partout. Concernant le championnat, on verra à la fin de la saison où on en est, et ce qu’on peut faire.”