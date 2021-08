Revue de Presse PSG : Troyes, Mbappé, Pochettino, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 août 2021. Actualité exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Avec l’arrivée (quasi) certaine de Lionel Messi à Paris, Canal-Supporters ne vous propose pas une… mais deux revues de presse : une consacrée à la légende argentine. Et une autre qui va se concentrer sur la victoire face à Troyes (1-2), la voici :

L’Équipe de ce dimanche écrit que “ce succès logique aura été une bonne publicité pour le championnat” avec “une ambiance plus vue depuis un an, de l’intensité et du rythme pendant les 45 premières minutes. Le tout avec des buts bien construits et même un zeste de suspense.” Le PSG a assuré l’essentiel après un début de saison 2020/2021 raté. Mauricio Pochettino est apparu “très déterminé sur son banc”. Il a eu “ce qu’il voulait et peut déjà tirer des enseignements.” Tout d’abord le fait que “cette équipe a du répondant” en basculant ce match en deux minutes. Mais la première mi-temps aura “laissé apparaître parallèlement des déséquilibres dans le jeu parisien. L’animation offensive parisienne ne pourra être vraiment jugée qu’avec ses stars. Mais l’état de forme de Mbappé, plutôt en jambes pour un joueur qui n’avait pas de temps de jeu.” Le quotidien sportif ajoute que “ses actions dangereuses ne sauraient résumer sa prestation, grevée par des mauvais choix et une propension par moments à tout vouloir faire tout seul.”

Les notes de L’Équipe : Navas : 7 – Diallo : 5 – Kehrer : 7 – Kimpembe : 5 – Hakimi : 6 – Herrera : 7 – Wijnaldum : 5 – Danilo Pereira : 5 – Mbappé : 6 – Draxler : 3 – Icardi : 6

“Avec Messi, le PSG n’aurait aucun droit à l’erreur. Sans lui non plus“, commente le JDD, “mais ce premier match hésitant chez un promu a plusieurs excuses valables.”

Le Parisien explique que la prestation parisienne est la représentation de “tout ce qu’il faudra améliorer prochainement, en même temps que les organismes vont digérer la préparation : la solidité défensive avec un axe lourd et peu mobile, la maîtrise globale et moins de fragilités qui laissent toujours croire à l’adversaire qu’il peut espérer plus.” Après l’ouverture du score rapide troyenne, les Rouge & Bleu se sont “énervés en claquant deux buts en deux minutes.” Le quotidien francilien conclut en déclarant que “le PSG aura été efficace avant tout, marquant sur son premier tir cadré et gagnant sans mettre Gallon au supplice.” Il aurait pu l’emporter “plus largement – c’est ce qu’il a laissé transparaître dans les enchaînements offensifs -, mais sans s’en donner les moyens ni les occasions, mis à part deux lobs astucieux de Mbappé sans la réussite que l’un, au moins, aurait mérité.”

Les notes du journal Le Parisien : Navas : 8 – Diallo : 5 – Kehrer : 5 – Kimpembe : 5,5 – Hakimi : 7 – Herrera : 6,5 – Wijnaldum : 4 – Danilo Pereira : 5,5 – Mbappé : 6,5 – Draxler : 3 – Icardi : 6