Le PSG domine la Ligue 1 cette saison avec 10 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les Parisiens comptent 10 points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens. Pendant cette trêve internationale, le championnat de France a officialisé sa prolongation de partenariat avec Uber Eats. La marque de livraison de plats reste le naming de la Ligue 1 pour encore deux ans. Uber Eats devient aussi le nom associé à la e-Ligue 1.

Vincent Labrune, le président de la LFP, se réjouit de cette prolongation. « Nous sommes très heureux de poursuivre notre association avec Uber Eats et de voir une grande marque mondiale renouveler sa confiance à un haut niveau avec la LFP et les clubs français, salue Labrune dans le communiqué de la LFP. Le ballon d’essai de 2020 est aujourd’hui transformé ce qui démontre l’attractivité de notre compétition, ainsi que son impact en termes d’audience et de visibilité sur l’ensemble de nos territoires. […]Le développement de notre partenariat majeur avec Uber Eats va nous permettre de poursuivre le processus ambitieux de développement de la Ligue 1 qui est le nôtre, tout en proposant de nombreuses et nouvelles activations en direction des fans du foot français. »