Le temps de jeu des joueurs du PSG en Ligue 1

Leader de Ligue 1 après 13 journées, le PSG compte une avance très confortable en tête du championnat avec 10 unités de plus que son dauphin le RC Lens. Malgré des critiques sur le jeu proposé par Mauricio Pochettino, le club de la capitale possède un bilan de 11 victoires, 1 nul et 1 défaite avant la trêve internationale de novembre. Alors qu’un tiers du championnat a déjà été disputé, le coach parisien a pu compter sur certains hommes qui ont enchaîné les titularisations depuis août, à l’image de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Voici ci-dessous le temps de jeu des Parisiens en Ligue 1.

Le temps de jeu des Parisiens en Ligue 1

Gardiens Keylor Navas : 8 matches disputés (dont 8 titularisations) – 720 minutes Gianluigi Donnarumma : 5 matches disputés (dont 5 titularisations) – 450 minutes



Défenseurs Presnel Kimpembe : 12 matches disputés (dont 11 titularisations) : 995 minutes Achraf Hakimi : 12 matches disputés (dont 10 titularisations) : 881 minutes / 3 buts et 2 passes décisives Marquinhos : 9 matches disputés (dont 8 titularisations) : 810 minutes / 1 but Thilo Kehrer : 10 matches disputés (dont 8 titularisations) : 742 minutes Abdou Diallo : 7 matches disputés (dont 7 titularisations) : 588 minutes / 1 passe décisive Nuno Mendes : 7 matches disputés (dont 4 titularisations) : 406 minutes Juan Bernat : 3 matches disputés (dont 2 titularisations) : 156 minutes Colin Dagba : 2 matches disputés (dont 1 titularisation) : 97 minutes



Milieux Ander Herrera : 12 matches disputés (dont 8 titularisations) : 761 minutes / 3 buts et 2 passes décisives Idrissa Gueye : 9 matches disputés (dont 7 titularisations) : 649 minutes / 3 buts Georginio Wijnaldum : 12 matches disputés (dont 7 titularisations) : 634 minutes / 1 passe décisive Danilo Pereira : 8 matches disputés (dont 6 titularisations) : 585 minutes / 1 but Marco Verratti : 5 matches disputés (dont 5 titularisations) : 358 minutes Rafinha : 5 matches disputés (dont 3 titularisations) : 221 minutes Eric Dina Ebimbe : 5 matches disputés (dont 2 titularisations) : 168 minutes Leandro Paredes : 2 matches disputés (dont 1 titularisation) : 105 minutes Nathan Bitumazala : 1 match disputé (dont 0 titularisation) : 10 minutes