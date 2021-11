Pochettino : « Le PSG a fait un très bon mercato »

Intronisé à la tête de l’effectif du PSG il y a environ dix mois de cela, Mauricio Pochettino connait des débuts contrastés pour son retour à Paris après y avoir été joueur entre 2002 et 2003. En effet, celui qui a également arboré le brassard de capitaine est souvent critiqué pour le jeu proposé par ses hommes. Et pour MyLigue1, le technicien argentin est revenu sur divers sujets. Avec, Entre autres, la Ligue des Champions ou le recrutement impressionnant de cet été. Morceaux choisis.

La Ligue des Champions

« Nous sommes arrivés en demi-finale contre Manchester City la saison dernière. Nous espérons, être encore à ce niveau cette saison, avec les meilleures équipes d’Europe. Mais comme je l’ai déjà dit, pour beaucoup c’est une obligation du PSG, , oui, mais nous devons être un peu détachés de cela. Nous devons montrer notre envie, d’être là et de conquérir ce trophée. Si on se dit que c’est une obligation on commence à se mettre trop de poids sur les épaules, ce qui ne va pas aider au final. C’est pourquoi nous devons vivre cette histoire ou cette expérience en voulant gagner, sans avoir l’impression que c’est une obligation.«

Le mercato

« Je pense que le PSG a fait un très bon mercato, en essayant d’abord de s’améliorer dans les différents domaines où nous devions nous améliorer. Nous avons identifié puis attaqué le marché en faisant de bonnes affaires avec des joueurs qui étaient en fin de contrat. C’était un très bon mercato.«

Achraf Hakimi

« Oui, Hakimi a été vraiment bien dès le départ, non seulement en faisant son travail défensif, mais aussi en marquant des buts. Il a ajouté quelque chose à l’équipe en donnant de bons points, en aidant l’équipe à gagner des matches. Oui je suis content de lui, mais aussi des autres joueurs qui sont arrivés cette saison.«

Le début de saison

« Oui c’est vrai qu’on a fait preuve d’une belle mentalité jusqu’au bout. Des matches comme face à Metz et Lyon. C’est un groupe de joueurs qui pour moi sont des vainqueurs, qui ont une grande mentalité, qui sont au PSG parce qu’ils ont soit montrés leur qualité peut-être dans un autre club… et d’autres qui sont nés à Paris. Ce sont différents profils. «

Le niveau de la Ligue 1

« C’est un championnat très compliqué. La qualité est là. Je pense que c’est le championnat le plus physique au monde. Je pense qu’il y a des talents incroyables. Il y a aussi de grands entraîneurs. Les entraîneurs français et étrangers qui sont ici sont très bons. C’est un championnat qui nous surprend. (…) Toutes les équipes ont de la qualité, ont la capacité de gagner les matches, de ne jamais abandonner… je pense que c’est un très bon championnat. Nous sommes très heureux d’être ici.«