Il y a quelques semaines, le Stade Brestois avait dévoilé un changement de taille sur l’attribution des numéros pour les joueurs de Ligue 1. Alors que les clubs ne pouvaient pas donner des numéros à ses joueurs professionnels au-delà du numéro 30, sauf dérogation comme le PSG avait pu le faire pour David Luiz (32), Dani Alves (32) ou Lionel Messi, le 30 étant attribué au troisième gardien du club, cela va changer dès la saison prochaine.

Un retour au 99 pour Donnarumma ?

Ce lundi matin, la Ligue 1 – via son site internet – a officialisé cette révolution dans l’attribution des numéros. « La réglementation sur les numéros de maillot a été revue. Ainsi, l’article 576 des règlements de la LFP a été modifié et validé par le Conseil d’administration ce mercredi 8 juin« , indique le championnat de France dans son communiqué. La numérotation ira donc de 1 à 99, « le numéro 1 étant exclusivement et obligatoirement réservé à un gardien. » Détenteur du 50 cette saison, Gianluigi Donnarumma reprendra-t-il le numéro 99 qu’il portait au Milan ? Réponse dans les prochaines semaines.

Le communiqué de la Ligue 1

À partir de la saison 2022/2023, les joueurs de Ligue 1 Uber Eats pourront porter un numéro de maillot allant de 1 à 99. La réglementation sur les numéros de maillot a été revue. Ainsi, l’article 576 des règlements de la LFP a été modifié et validé par le Conseil d’administration ce mercredi 8 juin. Découvrez en détail les différents points du règlement concernant les numéros des joueurs à partir de la saison 2022/2023 en Ligue 1 Uber Eats. La principale évolution concerne la numérotation des joueurs avec l’autorisation d’utiliser des numéros allant de 1 à 99 à partir de la saison à venir (2022/2023). Les joueurs susceptibles de jouer en équipe première se voient attribuer un numéro à l’année. La numérotation des maillots comprend des nombres entiers allant de 1 à 99, le numéro 1 étant exclusivement et obligatoirement réservé à un gardien. Cette liste ne peut excéder 99 noms, le numéro 99 est donc le dernier de la liste. Toutes les équipes doivent déclarer et disposer d’un numéro fixe à l’année, non attribué à un joueur et réservé aux remplacements de dernière heure. Seul ce maillot ne comporte pas de nom. Chaque club de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT doit établir la liste d’affectation des numéros 72 heures avant le début de la compétition, pour homologation.