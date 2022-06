Le PSG a achevé sa saison depuis plus de deux semaines avec pas mal de regrets et de la frustration. Promis à une grande épopée européenne suite à un recrutement XXL, le club de la capitale se sera cassé les dents en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, futur vainqueur de la compétition, au terme d’un scénario rocambolesque (1-0 ; 1-3). Parmi les joueurs qui se sont retrouvés au centre des critiques, on retrouve le superstar argentine, Leo Messi.

« Une première année avec beaucoup d’émotions

Accueilli en grande pompe, les blessures, un gros COVID et une acclimatation difficile ont fait que Messi a eu beaucoup de mal pour sa première dans la capitale. Interrogé par le site internet des Rouge & Bleu, la Pulga a partagé ses émotions après cet exercice 2021/2022 sous les couleurs parisiennes.

« J’ai vécu plein de premières avec Paris. Je me souviens de ma première apparition à Reims. Il y a aussi eu ma première au Parc des Princes qui était très forte. Ensuite il y a eu mon premier but en championnat contre Nantes. J’ai aussi découvert la ville de Paris. J’ai vécu cette première année avec beaucoup d’émotions.«