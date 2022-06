Peter Lim confiant pour l’arrivée de Leonardo à Valence

Après trois ans en tant que directeur sportif du PSG, Leonardo a été remercié par le club de la capitale à l’issue de la dernière rencontre de la saison contre Metz au Parc des Princes. Le dirigeant brésilien, qui a été remplacé par Luis Campos même si le Portugais n’occupe pas le poste de directeur sportif, ne voulait pas que le club de la capitale communique sur son départ.

Leonardo, futur directeur sportif de Valence ?

L’ancien joueur du PSG ne devrait pas rester sans poste pendant très longtemps. La semaine dernière, on vous relatait un intérêt de Valence pour Leonardo. Il viendrait dans le club espagnol en tant que directeur sportif. Ce lundi matin, Super Deporte explique que cette semaine serait décisive pour l’intronisation du nouveau directeur sportif de Valence et qu’il y avait de forte chance que ce soit Leonardo. De son côté, AS assure que Peter Lim, le président du club de Liga, serait très optimiste dans ce dossier et qu’il s’attendrait à un oui de Leonardo.