La Ligue des champions à la rencontre des supporters à chaque match au Parc

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la première Ligue des champions. À chaque match au Parc des Princes cette saison, le trophée circulera dans différents espaces du Parc.

Le rêve du PSG depuis le rachat du club par QSI en juin 2011 a enfin été réalisé le 31 mai dernier. En finale de la Ligue des champions à l’Allianz Arena de Munich, le club de la capitale a surclassé l’Inter Milan pour s’offrir la première Champions League de son histoire (5-0). Cette dernière est exposée au Parc des Princes et les supporters ont la possibilité de l’approcher lors du Stadium Tour. Il y aura également une autre possibilité de l’apercevoir lors des matches du PSG à domicile cette saison.

Le PSG souhaite permettre à ses supporters d’approcher ce symbole de réussite collective

Dans un communiqué, le PSG fait savoir que « le trophée de la Ligue des Champions 2025, remporté par le Club au cours d’une saison historique, circulera tout au long de la saison dans différents espaces du Parc des Princes pour aller à la rencontre des supporters. Le trophée sera désormais déplacé au fil des matchs pour permettre au plus grand nombre de Rouge & Bleu de l’admirer de plus près. » Pour le match contre l’OGC Nice ce samedi après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), la Ligue des champions s’installera en Tribune Paris, avant de poursuivre sa tournée à travers les espaces emblématiques du Parc des Princes parmi lesquels : le Junior Club, la Fan Zone Qatar Airways, la Football Room, ainsi que dans différentes tribunes et espaces hospitalités. « À chaque rencontre à domicile, le trophée sera exposé dans une zone différente, permettant ainsi au plus grand nombre de vivre ce moment d’émotion et de fierté partagée. Par leur passion et leur fidélité, les supporters Rouge & Bleu ont contribué à écrire cette page historique du Club. Le Paris Saint-Germain souhaite aujourd’hui leur permettre d’approcher ce symbole de réussite collective. À noter que seuls les détenteurs de billets pour les espaces concernés pourront accéder aux zones où sera installé le Trophée », conclut le PSG dans son communiqué.





