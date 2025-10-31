Le Parc prêt à accueillir une finale de la Ligue Europa ?

Le Parc des Princes a accueilli des matches de Ligue des champions, de l’Euro ou bien encore des JO. Il pourrait prochainement organiser une finale de la Ligue Europa.

Le PSG joue ses matches à domicile au Parc des Princes. Mais ce n’est pas la seule équipe à fouler cette pelouse. C’est également le cas de l’équipe de France, qui a délocalisé certains de ses matches dans l’enceinte parisienne. L’antre mythique des Rouge & Bleu a également accueilli certains matches de l’Euro 2016, de la Coupe du monde Féminine de 2019 ou bien encore des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le Parc des Princes pourrait, dans un futur proche, accueillir une finale de la Ligue Europa.

A lire aussi : Romain Mabille (CUP) : « Pour moi, on a plus de chance de rester au Parc des Princes que de partir »

Décision prise en septembre 2026

Ce vendredi, l’UEFA a expliqué qu’elle avait reçu 15 candidatures pour devenir la ville hôte des finales de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Conférence League dans les années à venir. Et le Parc des Princes postule pour accueillir la finale de la C3 en 2028 ou 2029. Le stade du PSG est en concurrence avec le Groupama Stadium de Lyon, le Juventus Stadium de Turin, le Stade national de Bucarest, le Stade national de Belgrade (pour l’édition 2028 uniquement) et le Stade Ankara 19 Mayıs en Turquie (uniquement pour l’édition 2029). Les noms des villes hôtes pour ces finales 2028 et 2029 de League Europa seront divulgués en septembre 2026, indique l’UEFA dans son communiqué.