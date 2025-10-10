Ruiz : « Le défi pour nous est donc de regagner deux, trois ou quatre fois la Ligue des champions »

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté sa première Ligue des champions. Fabian Ruiz ne veut pas s’arrêter-là et veut voir le PSG la remporter de nombreuses fois.

Depuis de très nombreuses années, le PSG souhaitait remporter la Ligue des champions. Il a été proche de le faire en 2020, mais a butté en finale contre le Bayern Munich. Cinq ans après, le club de la capitale a de nouveau atteint la finale de la plus prestigieuse du football de club. Et cette fois-ci, il l’a emporté et de manière époustouflante contre l’Inter Milan (5-0). Après avoir remporté cette première Ligue des champions, le PSG ne compte pas s’arrêter-là comme l’a expliqué Fabian Ruiz.

« L’idée, désormais, c’est que cette première étoile soit un point de bascule »

« Dans le foot, le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet, mais d’y rester. Le défi pour nous est donc de regagner deux, trois ou quatre fois la Ligue des champions. Ce ne sera pas facile, mais qui sait ? Ce qui est sûr, c’est que nous allons tout faire pour y arriver, lance le numéro 8 du PSG dans une interview accordée à So Foot. L’idée, désormais, c’est que cette première étoile soit un point de bascule. Maintenant que nous en avons une, il faut essayer d’en gagner beaucoup d’autres. Je pense qu’on a vu à travers nous que tout donner est la clé du succès. »