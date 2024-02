A l’occasion de la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, les supporters du PSG dans les tribunes du Parc des Princes ont entonné des chants injurieux. Ces derniers, visant la Mairie de Paris et Anne Hidalgo, seront l’objet d’une enquête de la justice.

C’est dans un contexte tendu entre le Paris Saint-Germain et la Mairie de Paris que les travées du Parc des Princes viennent mettre de l’huile sur le feu. Au cours du PSG / LOSC du week-end dernier (victoire 3-1), des chants on été repris par une partie du public Rouge & Bleu. Ces derniers, à l’encontre de la Mairie de Paris et Anne Hidalgo en personne, ont été accompagnés de banderoles, et ont poussé à une saisie de la justice. En effet, c’est ce qu’annonce la Mairie de Paris par le biais d’un communiqué officiel publié ce mardi 13 février : « Par l’intermédiaire de son avocat, la Ville a saisi la justice afin que la lumière soit faite sur ces évènements et que toutes les responsabilités soient tirées« . Les chants et insultes « sexistes et homophobes », ont particulièrement visés la Maire de Paris, Anne Hidalgo. En ce sens, et toujours dans ce communique, la Ville annonce que « Anne Hidalgo déposera plainte en son nom pour injure publique avec constitution de partie civile. En parallèle à ces actions judiciaires, la commission de discipline de la ligue de football professionnel sera également saisie« .

Le communiqué dans son intégralité

Image : La Ville de Paris