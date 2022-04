Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. L’attaquant (23 ans) n’a pas encore pris sa décision et son avenir devrait se jouer entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid. Ce jeudi, Marca a fait un point sur ce dossier. Et pour le quotidien sportif madrilène, ce feuilleton « vit peut-être ses derniers soubresauts.«

La raison ? Sa mère – Fayza Lamari – est actuellement à Doha avec son autre fils, Ethan, qui est au centre de formation du PSG. Marca explique que le club de la capitale est optimiste dans ce dossier et estime que la présence de sa mère pourrait être la clé pour conclure une prolongation de contrat. Les dirigeants parisiens comptent conserver au moins un an son attaquant, avec la Coupe du Monde au Qatar en fin d’année 2022. Le club lui proposerait une extension de contrat de deux ans, « avec un engagement qui facilitera son départ s’il décide de terminer son séjour à Paris. » Le quotidien sportif madrilène qui explique que Mbappé n’a toujours pas fait son choix et que le Real Madrid reste confiant sur une arrivée cet été.