Micoud : « Le gardien, c’est un poste très particulier »

Le PSG possède deux gardiens de classes mondiales dans ses rangs avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino a décidé de ne pas choisir de numéro 1. Les deux portiers alternes dans les buts. Dans un premier temps, cela fonctionnait à la perfection, mais depuis quelques semaines, et le match contre le Real Madrid, cela tourne un peu au vinaigre. L’italien est moins serein et a réalisé plusieurs erreurs. Hier soir, Keylor Navas a expliqué qu’il se sentait bien à Paris mais qu’il ne comptait pas poursuivre dans cette alternance la saison prochaine. Johan Micoud a réagi aux propos du Costaricain (35 ans).

« Il y a des personnes qui ont dit que c’était une bonne gestion mais il y en a beaucoup qui disaient que ce n’était pas une bonne gestion. Moi, je trouve que ce n’était pas une bonne gestion depuis le début. Il n’y avait pas de ligne conductrice. Dès fois c’était deux matches, un match, puis encore deux matches. On ne savait pas comment ça se passait, relate Micoud sur le plateau de l’Equipe du Soir. À un moment donné, il y a eu un problème. Je ne dis pas que c’est ça qui a créé l’erreur de Donnarumma contre le Real Madrid mais ce n’est pas une gestion. Le gardien, c’est un poste très particulier. Tu sais que tu dois avoir une certaine confiance.«