Macron assume tout faire pour que Mbappé reste au PSG

Candidat à sa propre réélection, Emmanuel Macron est proche de Kylian Mbappé. D’ailleurs, certains médias avaient fait état d’une pression exercée par le président pour voir Mbappé prolonger avec le PSG. Interrogé par Quotidien, il n’a pas caché sa volonté de voir l’attaquant de 23 ans rester au sein du club de la capitale et en Ligue 1, même s’il a essayé de l’envoyer à… l’OM.

« Comment peut-on être supporter de l’OM et tout faire pour que Mbappé reste au PSG ? Parce qu’il n’est pas question, malheureusement, que Kylian Mbappé aille à l’Olympique de Marseille. S’il était prêt à venir je me serais battu mais il m’a dit non très vite. Donc il vaut mieux se battre pour qu’il reste dans le championnat français, parce que c’est quand même un immense joueur. »