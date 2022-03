Après une phase de poules réussie (2 nuls, 4 victoires) et terminée à la première place de son groupe, le PSG retrouve la Youth League avec la réception du Séville FC en huitièmes de finale ce mardi après-midi (sur beIN SPORTS 2, UEFA.tv et PSG TV Premium). Pour cette rencontre, Zoumana Camara peut compter sur la présence de Xavi Simons, Edouard Michut et Ismaël Gharbi qui sont régulièrement à l’entraînement avec les professionnels.

Dans les buts, l’ancien défenseur central du PSG a décidé de titulariser Lucas Lavallée. En l’absence d’El Chadaille Bitshiabu, suspendu, la charnière centrale est composée de Nehemiah Fernandez et Younes El Hannach. Courtisé par de nombreux clubs européens, Warren Zaire-Emery est titulaire dans l’entrejeu aux côtés d’Édouard Michut et Ayman Kari, le Titi d’Or 2021. Enfin, Xavi Simons est aligné en attaque et sera accompagné par Ismaël Gharbi et Djeidi Gassama.

Fil du match

0′ Le club espagnol a donné le coup d’envoi

2′ Très beau débordement de Gassama sur le côté gauche qui est stoppé illicitement à l’approche de la surface. Zarzana est sanctionné d’un carton jaune

3′ Le coup franc est tiré par Xavi Simons mais il est dévié en corner. Un corner qui ne donne rien

9′ Bon débordement de Bodiang sur le côté droit. Il est déstabilisé et offre un beau coup franc au PSG

10′ Le coup franc frappé par Gharbi est repoussé par la défense sévillane.

11′ Deuxième carton jaune pour Séville. Jimenez est sanctionné pour avoir retenu Gassama

12′ Carton jaune pour Xavi Simons après avoir retenu un adversaire

15′ Le PSG a la maîtrise du ballon et se projette bien dans le camp adversaire mais n’arrive pas à se montrer dangereux

19′ Trouvé à droite de la surface sévillane, Gharbi centre à ras de terre mais le ballon est repoussé

23′ Double occasion pour le PSG. Gharbi récupère le ballon à 40 mètres, il fonce vers la surface espagnole et décale Xavi Simons. Excentré sur le côté gauche, le Néerlandais frappe mais le gardien repousse la tentative. Le ballon revient dans les pieds de Gassama qui voit sa frappe repoussée par le gardien.

28′ Lors de la première incursion de Séville dans la surface parisienne, Alvarez s’écroule après un léger contact avec Kari. L’arbitre ne bronche pas et lui adresse un carton pour simulation

33′ Première situation pour Séville mais la tête de Fernandez Talavero est capté tranquillement par Lavallée

37′ Le club espagnol commence à tenir un peu plus de ballon et se rapprocher de la surface du PSG, sans pour autant se montrer dangereux

39′ Bien lancé en profondeur, Gassama se retrouve en un contre un avec le gardien sévillan mais il est signalé hors-jeu

42′ Nouveaux cartons jaunes pour Bueno qui a retenu Kari et Gharbi pour un tacle non maitrisé.

45 ‘ Jimenez accroche Wa Mungu dans la surface et provoque un penalty. Il est exclu, lui qui avait été déjà averti plus tôt dans la rencontre

45+2′ Le penalty est transformé par Xavi Simons qui prend le gardien à contre pied . Derrière, les esprits s’échauffent un peu, les jeunes du Séville FC n’ayant pas apprécié la célébration de Simons. Pour ces frictions, Edouard Michut et Juanlu ont reçu un carton jaune . L’arbitre calme les joueurs et siffle la mi-temps. Le PSG, qui a dominé la première mi-temps, mérite de rentrer aux vestiaires avec cet avantage.

46′ Le match reprend avec un changement côté espagnol. Fernandez Talaveron sort et Hormigo entre

51′ le Séville FC récupère le contrôle du ballon mais n’arrive pas à s’approcher du but parisien

54′ Le PSG reprend la maîtrise du cuir et tente de se montrer dangereux

55′ Trouvé sur le côté droit de la surface sévillane, Xavi Simons centre à ras de terre mais c’est repoussé par la défense

📸 Xavi Simons 🇳🇱 & Ismael Gharbi 🇫🇷 en pleine concentration #PSGFCS pic.twitter.com/5sxURvtfrB — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2022

👏 Plus d’un vingtaine d’Ultras sont venus encourager nos titis 🌟@Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/H7VAEt0pbM — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2022

📍 | À noter la présence de quelques joueurs professionnels du #PSG comme Dina Ebimbe 🇫🇷, Kimpembe 🇫🇷 ou encore Sergio Ramos 🇪🇸, qui sont venus assister à cette rencontre 📲 @LeMechenoua pic.twitter.com/TjPBuTmE3I — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2022

🚨🚨 | L’OUVERTURE DU SCORE PAR XAVI SIMONS 🇳🇱 SUR PENALTY !! 1-0 POUR LE #PSG À LA MI-TEMPS ! 🟥 À noter que Séville est réduit à 10 pic.twitter.com/vdUab4LbgS — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2022

🗣 | « Xavi Simons, your jersey please » 🌟 Le jeune titi a des fans chez les nombreux supporters présents !#PSG pic.twitter.com/4H6aCepNYU — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2022

Feuille de match PSG / Séville FC

8es de finale de Youth League – Mardi 1er mars 2022 à 18 h au Camps des Loges – Diffuseur : BeIN Sports 2, PSG TV Prenium, UEFA.tv