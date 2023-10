Le PSG se développe depuis plusieurs années en tant que club de sport, marque internationale, mais aussi une vraie fondation. En ce sens, la Paris Saint-Germain s’inscrit pleinement dans l’expansion du club de la capitale, et son implantation en Turquie s’emboite pleinement dans ce développement.

Le PSG, par le biais de son Academy, est déjà implanté en Turquie et continue de se développer dans le pays. En effet, les 17 et 18 septembre dernier, le club de la capitale a inauguré deux nouveaux centres à Sivas et Ankara. Ces derniers accueillent respectivement 42 et 78 enfants âgés de 3 à 19 ans, et son officiellement les 11e et 12e centre de la PSG Academy ouvert sur le sol turc après ceux d’Istanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Izmir, Trabzon, Sivas and Samsun. Sur place, le Directeur Technique du programme PSG Academy s’est montré satisfait du travail effectué en Turquie : « Comme chaque saison, la visite en Turquie était bénéfique. Les éducateurs appliquent de mieux en mieux de notre méthodologie d’entraînement. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les enfants s’épanouissent sur et en dehors du terrain. C’est un grand plaisir de voir la progression constante de notre travail commun en Turquie« , a déclaré Benjamin Houri au site officiel du Paris Saint-Germain. Dans le cadre de ces inaugurations, ce dernier « a organisé une formation technique et pratique sur le terrain avec le staff de la Paris Saint-Germain Academy Turquie« .

Le CEO de la PSG Academy Turquie, Nihat Ugurlu, s’est lui montré satisfait de l’expansion du programme en terres turques : « Nous sommes heureux de voir la famille Paris Saint-Germain Academy Turquie s’agrandir d’année en année. Notre Academy à Sivas joue un rôle important car elle est située sur le campus même de l’Université Sivas Cumhuriyet, ce qui permet à de nombreux élèves de nous rejoindre et d’apprendre la méthodologie d’entraînement du Paris Saint-Germain. Pour ce qui est d’Ankara, le nouveau centre se trouve au coeur de notre capitale, ce qui facilite l’accès depuis tous les quartiers de la ville. Nous sommes convaincus que ce centre rencontrera du succès ! ».