La performance de Kehrer vue par la presse allemande

Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, l’Allemagne et les Pays-Bas ont joué leur premier match face à la Roumanie et la Lettonie hier soir. Thilo Kehrer a vu son équipe l’emporter, malgré un but concédé en première période. Serge Gnabry (52′) et Thomas Müller (81′) ont sonné la charge pour permettre à la Nationalmannschaft de s’imposer sur le score de 2 buts à 1. De son côté, Gini Wijnaldum n’a pu participer à un match remporté sur la plus petite des marges, grâce à un but de Davy Klaassen (19′). Bild a analysé les performances du défenseur Allemand.

Pour Bild, Thilo Kehrer a « échoué face à la Roumanie ». Il a été trop hésitant à 0-1. « Ce qu’il a vécu hier n’avait rien à voir avec le glamour qu’il peut vivre chaque jour à Paris » déclare le quotidien Allemand. Ce sont donc des propos assez durs qui ont été tenus à l’encontre du défenseur des Rouge et Bleu ce matin. Chez Bild, la notation est différente des médias français. En effet, pour obtenir la note suprême, il faut recevoir un 1. Kehrer, lui, a reçu la note de… 4. À rappeler qu’on ne peut pas faire pire que 5.

Pour ce qui est de Georginio Wijnaldum, il n’a pas pu participer au match contre la Lettonie. Concernant sa dernière performance contre la Turquie (6-1), le quotidien Algemeen Dagblad avait déclaré que ce n’était « pas son meilleur match » et qu’il avait « souffert par ses pertes de balle« . Il avait notamment reçu un carton jaune. En conséquence, il a été suspendu pour le match contre la Lettonie. Il aura l’occasion de refouler les terrains face à Gibraltar, le 11 octobre prochain.