Newcastle veut s’inspirer du PSG

Les rachats de club par des fonds d’investissements étrangers deviennent assez fréquents ces dernières années. Le PSG et Manchester City sont les exemples les plus populaires. Avec l’argent investi dans les mercatos, les équipes rachetées deviennent plus compétitives sur la scène nationale et européenne. Tout récemment, un club anglais a été racheté pour la modique somme de 350 millions d’euros. Il s’agit de Newcastle, qui a été repris par le PIF, un consortium saoudien.

Les Magpies se retrouvent à la 19e place de Premier League en ce début de saison. Néanmoins, la présidente déléguée du club, Amanda Staveley, se veut rassurante sur l’avenir du club. Dans des propos rapportés par le Daily Mail, elle assure que Newcastle aura « les mêmes ambitions que Manchester City et le PSG en termes de trophées ». Tout en calmant le jeu en déclarant que cela « prendra du temps ». Le club à pour ambition de remporter la Premier League d’ici « 5 à 10 ans ». Pour atteindre cet objectif, il faudra compter sur des investissements massifs. Le prochain mercato hivernal sera une première étape pour le club.