Si l’officialisation du divorce entre le PSG et Marco Verratti ne devrait pas tarder, la première photo du milieu de terrain sous le maillot d’Al-Arabi a fuité.

Le moment tant redouté par les supporters parisiens ne devrait plus tarder. Après onze années au Paris Saint-Germain, Marco Verratti ne jouera plus jamais sous les couleurs rouge et bleu. Avec une volonté d’écrire une nouvelle page à Paris, le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique, a informé l’Italien qu’il ne rentre pas dans ses plans de jeu. Si le « Petit Hibou » n’a trouvé de club où atterrir en Europe, c’est à Al-Arabi, au Qatar, où la période des transferts n’est pas encore clôturée, que le milieu va s’engager.

🚨 BREAKING : Marco Verratti sous ses nouvelles couleurs d’Al Arabi ✍️🇶🇦🥺



📸 @SportsZone__ pic.twitter.com/CW4xRYZv7G — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 12, 2023

Arrivé hier sur ses nouvelles terres pour régler les derniers détails de son contrat, Marco Verratti a aussi posé sous ses nouvelles couleurs. Une photo volée qui fait le tour des réseaux sociaux, où le joueur de 30 ans s’affiche sous ses nouvelles couleurs… et un nouveau numéro ! En effet, en zoomant sur le short de l’Italien, le numéro 7 se distingue. Marco Verratti, numéro 7, il va falloir s’y faire.