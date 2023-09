Séduisant avec PSG avant la coupure internationale, Marco Asensio pourrait cependant manquer au moins un mois de compétition selon les propos de Luis de la Fuente.

La trêve internationale touche bientôt à sa fin. Et elle a été plutôt de bonne facture pour certains joueurs du PSG. Mais avec les prochaines grosses échéances qui arrivent pour les Rouge & Bleu, le coach parisien, Luis Enrique, devrait se passer d’un joueur qui a performé ces dernières semaines, Marco Asensio. Touché au pied lors de la victoire de la Roja face à la Géorgie la semaine dernière (7-1), l’ancien Madrilène pourrait finalement être absent pendant au minimum un mois.

Asensio déjà forfait pour la prochaine trêve internationale ?

Si le PSG n’a pas encore communiqué sur l’état de forme de sa recrue estivale, le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, s’est exprimé très brièvement sur le cas de Marco Asensio, dans des propos rapportés par Marca. Et il ne s’est pas montré très rassurant sur son numéro 10 : « Je ne pense pas qu’on puisse compter sur Marco (Asensio) et Dani (Olmo) le mois prochain. » Ainsi, le coach espagnol pourrait se passer de Marco Asensio lors de la prochaine trêve internationale en octobre (l’Ecosse le 12 et la Norvège le 15) en raison de cette blessure au pied. Il confirme aussi l’absence de l’international espagnol pour les prochaines échéances du PSG. Le club parisien aura des grosses affiches dans les semaines à venir face au Borussia Dortmund (19 septembre), l’Olympique de Marseille (24 septembre), Newcastle United (4 octobre) et le Stade Rennais (8 octobre).