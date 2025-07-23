Anciens – Marco Verratti va investir dans son premier club

Légende du PSG, Marco Verratti a lancé sa carrière au sein du club italien de Pescara. Le milieu de terrain serait sur le point d’investir dans son club formateur.

Le 18 juillet 2012, Marco Verratti était présenté aux journalistes dans un anonymat complet, lui qui était présenté le même jour de la superstar Zlatan Ibrahimovic. Déniché par Leonardo, le directeur sportif du PSG de l’époque, en D2 italienne, le milieu de terrain va très rapidement impressionner les observateurs du football avec ses performances sur le terrain avec les Rouge & Bleu. Il jouera pendant onze ans au sein du club de la capitale, accumulant les titres, sans toutefois parvenir à remporter la Ligue des champions. Ses prouesses sur le terrain ont fait de lui un chouchou des supporters du PSG, même si sa carrière parisienne a été freinée par plusieurs blessures (416 matches, 11 buts et 56 passes décisives).

Il va racheter 50% de Pescara

Actuellement à Al-Duhail, Marco Verratti n’oublie pas ses origines. Le troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG (416) aurait en effet racheter 50% des parts de Pescara, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien explique que le milieu de terrain (32 ans) va même rejoindre l’organigramme du club et aura son propre représentant au conseil d’administration. Aucun communiqué officiel n’a encore été publié, mais l’officialisation ne devrait plus tarder. Les différentes parties espèrent boucler les derniers détails avant la reprise, conclut la Gazzetta dello Sport.