Sous l’impulsion de son nouveau conseiller sportif, Luis Campos, le PSG est lancé dans son mercato. Celui-ci a ouvert ses portes il y a tout juste une semaine et les premiers mouvements ne devraient plus tarder du côté du club de la capitale. Et les deux premières recrues pourraient bien venir de Serie A.

Ainsi, cela fait maintenant plusieurs jours que les deux priorités de Luis Campos semblent fixées. Le décideur portugais aurait, en effet, jeté son dévolu sur Milan Skriniar et Gianluca Scamacca. Le premier serait un renfort de poids pour solidifier un secteur qui a besoin de concurrence. Le second est un attaquant prometteur de 23 ans qui pourrait venir remplacer Mauro Icardi numériquement.

Des dossiers rondement menés ?

Et ce jour, deux sources transalpines viennent nous apporter des nouvelles toutes chaudes. Selon La Repubblica d’abord, le PSG serait tout proche de boucler le transfert de Gianluca Scamacca. Une première offre à hauteur de 35 millions d’euros aurait été faite par le board rouge et bleu pour l’avant-centre qui mesure 1m95 et qui a inscrit 16 buts en Serie A en 2021-2022. Sassuolo, son club, réclamait initialement 50 millions d’euros, mais le deal pourrait se conclure autours des 40 millions d’euros. Luis Campos se trouvait à Rome récemment afin d’échanger avec l’international italien. Dans le même temps, toujours selon La Repubblica, un accord avec l’Inter serait également tout proche concernant Milan Skriniar. Celui-ci porterait sur une transaction de 60 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus. De son côté, Il Mattino corrobore les informations au sujet de Gianluca Scamacca : tout est réglé entre les différentes parties dans ce dossier mené de bout en bout par Luis Campos. Désormais, la tâche de ce dernier sera de dénicher une porte de sortie à Mauro Icardi, ce qui ne sera pas une mince affaire…