(MAJ) – Galtier entraîneur du PSG, le doute n’est plus permis

C’est acté depuis plusieurs semaines, cela devrait être officiel dans les toutes prochaines heures : Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG en 2022-2023. Après Leonardo, c’est un autre visage de la dernière saison compliquée des Rouge et Bleu qui quitte le navire. Et pour lui succéder, deux noms reviennent avec grande insistance.

Deux candidats en course

En effet, tout porte à croire que Christophe Galtier prendra place sur le banc du PSG la saison prochaine. Dans son édition du jour, RMC a fait un point sur le probable futur coach du club parisien. Ainsi, selon cette source, le PSG aurait bien entrepris les premières démarches officielles auprès de l’OGC Nice pour Christophe Galtier.

Celui-ci possède une vraie relation de confiance avec Luis Campos. Ceux-ci se trouvent à un stade avancé, de quoi rendre cette situation toujours bien floue. Pour sa part, Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, explique que du côté de Christophe Galtier, l’optimisme est de mise au cours des derniers jours. L’ancien stéphanois serait même en train de se projeter sur sa saison prochaine à la tête de l’effectif du PSG. En ce sens, il préparerait l’exercice à venir main dans la main avec Luis Campos, et une discussion avec Kylian Mbappé aurait même déjà eu lieu.

(MAJ, 10h22) – Et ce vendredi matin, Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, indique que le doute n’est plus vraiment permis. Tous les feux semblent en effet au vert pour que Christophe Galtier devienne le successeur de Mauricio Pochettino. Un deal où toutes les parties s’y retrouveraient étant donné que le PSG fait de l’actuel coach de Nice sa priorité, que le principal intéressé souhaite rejoindre la capitale française et que le Gym ne retiendra nullement son coach. D’ailleurs, selon divers échos, le club azuréen aurait déjà déniché son remplaçant en la personne de Lucien Favre…