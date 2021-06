Verratti : “Je dois remercier le staff médical du PSG”

Blessé au genou le 7 mai dernier à l’entraînement avec le PSG, Marco Verratti a fait son retour sur les terrains hier avec l’Italie contre le Pays de Galles (1-0). Titulaire, le milieu de terrain a offert une très belle prestation – ponctuée d’une passe décisive sur le but de la Squadra Azzura – et a joué les 90 minutes du match. Pour la Rai Sport, le petit hibou est revenu sur ce match et sa longue période d’absence.

“Je suis très content. C’était dur, au début je ne savais même pas si je pouvais participer à ce championnat d’Europe, je dois remercier le staff médical du PSG qui m’a permis de récupérer, le coach qui m’a attendu. Je suis content pour moi et pour l’équipe. L’équipe nationale appartient à tout le monde, aujourd’hui ceux qui ont joué ont montré qu’ils sont titulaires, témoigne Verratti. Il faut être fier de représenter l’équipe nationale. Dans le club c’est différent, c’est plus difficile de l’accepter, ici ce n’est qu’un plaisir de porter ce maillot et de participer à ces compétitions.”