La prestation encourageante de Neymar pour son retour

Neymar a fait son retour sur les terrains avec le PSG ce jeudi contre le Jeonbuk Motors. Il a été impliqué sur les trois buts. Une belle prestation encourageante pour la saison à venir.

Touché à la cheville contre Lille le 19 février, Neymar était passé par la case opération en mars et avait donc manqué toute la fin de saison avec le PSG. Il a repris l’entraînement collectif au début de la tournée au Japon. Alors qu’il était annoncé possiblement de retour sur les terrains lors du match contre le Cerezo Osaka, il a finalement rejoué avec les Rouge & Bleu ce jeudi contre le Jeonbuk Motors. Le Parisien explique que Luis Enrique n’a pas voulu précipiter le retour de son ancien joueur au Barça. Et ce jeudi, à la surprise générale, il était titulaire. Le Brésilien (31 ans) a joué les 90 minutes et a été le meilleur parisien. Il a marqué un doublé et offert une passe décisive, d’une subtile talonnade pour le premier but de Marco Asensio sous le maillot des Rouge & Bleu.

Il faudra encore attendre pour le voir à 100%

Le choix du coach du PSG d’attendre le dernier match de préparation pour lancer Neymar s’est avéré « payant au regard de la prestation du meneur de jeu. » Dans une équipe largement remaniée, Neymar a pu endosser le costume de patron et prendre le jeu à son compte, comme il aime tant le faire, avance le quotidien francilien. « Au cœur d’une rencontre sans grande intensité, c’est lui, comme souvent, qui a amené une dose de créativité et délivré un peu de magie sortie tout droit de ses pieds. » Même si l’identité de l’adversaire et le déroulé de la rencontre incitent à la prudence, son retour sur les terrains ne peut être qu’une bonne nouvelle pour le PSG, en manque de leaders techniques sur le front de l’attaque. C’est également le cas de Luis Enrique, qui pourra compter sur le Brésilien pour le début de la saison en Ligue 1, ce qui était encore un peu hypothétique il y a encore quelques semaines. « Il faudra encore patienter avant de voir la meilleure version de ce Ney. Mais les bases de sa septième saison parisienne, qu’il espère plus riche en sourires qu’en blessures, sont posées », conclut Le Parisien.