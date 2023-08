En chantier depuis le départ d’Edinson Cavani et Mauro Icardi, le poste de numéro neuf est une priorité majeure du mercato du Paris Saint-Germain cet été. Le PSG aurait trouvé sa prochaine recrue avec Gonçalo Ramos... en attendant Kolo Muani ?!

Année après année, le PSG s’apparente à un océan de polémiques, où émergent à chaque fin de saison les rumeurs censées redonner de l’espoir aux supporters parisiens. La dernière ne date pas d’hier : le recrutement d’un véritable numéro 9, susceptible d’épauler (voire remplacer) Kylian Mbappé et surtout capable de pallier aux absences de Neymar et au départ de Lionel Messi. Gonçalo Ramos devrait débarquer dans les prochains jours dans la capitale pour 5 ans contre la somme de 80M€ (65M€ + 15 de bonus). Mais ce n’est pas tout, les dirigeants parisiens visent aussi Bradley Barcola, Randal Kolo Muani en plus de l’arrivée actée d’Ousmane Dembélé.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent sur les profils des offensifs liés au Rouge & Bleu et si l’après Mbappé est assuré ?

Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !