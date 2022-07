Kylian Mbappé ne participera pas au premier match de la saison du PSG, le Trophée des Champions contre Nantes demain soir (20 heures, Prime Video). L’attaquant (23 ans) est suspendu pour cette rencontre. Ces derniers jours, certains indiquaient que l’international français – malgré cette suspension – pourrait tout de même faire le voyage en Israël avec ses coéquipiers. Mais finalement, il n’a pas pris l’avion avec ses coéquipiers. Sur son site internet, le PSG a indiqué que son numéro 7 était resté en soins à Paris.

Le PSG confirme pour Hugo Ekitike

Deuxième recrue de l’été, Hugo Ekitike ne figure pas non plus dans le groupe, au contraire de Nordi Mukiele qui a rejoint le PSG cette semaine. La presse française indiquait que le jeune attaquant (20 ans) restait à Paris afin de peaufiner sa préparation afin d’être à 100% pour la reprise de la Ligue 1 contre Clermont samedi prochain. Une information confirmée par le PSG sur son site internet. Ce dernier rappelle que Christophe Galtier et Marquinhos se présenteront en conférence de presse à 17h30 heure française une heure avant l’entraînement.