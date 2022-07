Même s’il n’était pas le nom attendu pour entraîner le PSG, Christophe Galtier dirigera les Rouge & Bleu pour les deux prochaines saisons. Si son arrivée avait fait naître de nombreuses interrogations, ses premiers pas à Paris sont un succès. L’ancien coach lillois est arrivé à Paris avec des règles que les joueurs ne rechignent pas à suivre.

Des joueurs attendus avant 9 heures au Camp des Loges

Saber Desfarges, journaliste Prime Video, a détaillé la méthode Christophe Galtier. Discipline, rigueur, travail observation, les adjectifs qui reviennent le plus quand on parle du coach du PSG au Camp des Loges selon le journaliste. La première règle édictée par Galtier, « arrivé avant neuf heures » au centre d’entraînement afin de prendre le petit-déjeuner tous ensemble. Le déjeuner après l’entraînement au Camp des Loges est aussi obligatoire. Si un joueur est en retard, il est renvoyé chez lui. En ce qui concerne les entraînements, ils sont jugés de qualités par les joueurs. « Ils les trouvent intenses mais pour l’instant satisfaisants. » Thierry Oleksiak, l’adjoint de Galtier, se montre très présent, il donne de la voix. L’entraîneur parisien est beaucoup moins interventionniste, il est plus dans l’observation « pour connaître un peu mieux son groupe et aussi donner des secondes chances à certains joueurs » comme Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou Danilo Pereira « qui n’étaient, initialement, pas dans les plans parisiens. »