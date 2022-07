Le PSG va disputer ce week-end le premier match officiel de sa saison 2022/2023 en affrontant le FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions (dimanche à 20h00). Le club de la capitale souhaitera récupérer son sacre après l’avoir perdu en août 2021 contre le LOSC (0-1). En sortie de deux semaines de stage au Japon, les Parisiens sont rentrés pour s’entraîner et retrouver deux nouvelles recrues : Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Alors que les deux joueurs étaient pressentis pour faire leurs premiers pas sous les couleurs Rouge & Bleu contre les Nantais, l’attaquant français n’a finalement pas fait le voyage à Tel Aviv. Une décision assez surprenante et les premières explications commencent à sortir.

Le joueur va poursuivre sa préparation à Paris

En effet selon RMC Sport, Hugo Ekitike n’a pas été retenu dans le groupe parisien puisqu’il aurait finalement besoin d’encore quelques jours de préparation pour être au top physiquement. Le nouveau joueur parisien va donc poursuivre sa préparation au Camp des Loges avec comme objectif d’être à 100% pour la reprise de la Ligue 1 prévue le samedi 6 août à Clermont. Avec l’absence de Mbappé, pour suspension, le PSG pourra compter sur Pablo Sarabia, Arnaud Kalimuendo ou encore Mauro Icardi pour prendre la point de l’attaque avec Leo Messi et Neymar Jr.