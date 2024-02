La Real Sociedad retrouve le goût du but et de la victoire

Après sa défaite contre PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mercredi dernier (2-0), la Real Sociedad a enfin retrouvé le chemin des filets et de la victoire hier contre Majorque (1-2).

Ce week-end, la Real Sociedad se déplaçait sur la pelouse de Majorque pour le compte de la 25e journée de Liga. Quatre jours après sa défaite sur la pelouse du Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-0) contre le PSG, le club basque souhaitait retrouver le goût de la victoire et de marquer des buts, lui qui restait sur cinq matches sans victoires (trois nuls et deux défaites) et sans faire trembler les filets. Contre le 16e du championnat espagnol, Imanol Alguacil avait décidé d’aligner la même équipe que contre le PSG, à deux exceptions. André Silva et Ander Barrentexea ont été remplacés, respectivement, par Umar Sadiq et Arsen Zakharyan.

A voir aussi : Alguacil : « J’ai encore plus peur de Luis Enrique que des joueurs du PSG »

Une victoire arrachée en fin de match

Le club basque a été surpris dès la quatrième minute de jeu par Antonio Sanchez (1-0). La Real Sociedad a réussi à égaliser par l’intermédiaire de Take Kubo, sur une action solitaire conclut d’une belle frappe (1-1, 38e). Une belle réalisation que l’international japonais n’a pas fêté, lui qui a joué pendant deux ans à Majorque. Le club des Baléares va ensuite se retrouver à dix durant toute une mi-temps, après l’expulsion de son capitaine pour deux gestes d’humeur qui lui ont valu deux cartons jaunes rapprochés. Malgré une supériorité numérique, la Real Sociedad va longtemps buter sur Majorque avant de voir son capitaine, Mikel Merino, offrir la victoire de la tête dans les toutes dernières minutes de la rencontre (1-2, 93e). Avec ce succès, la Real Sociedad consolide sa sixième place en Liga, à six points de l’Athletic Bilbao, qui a un match en moins. Avant de retrouver le PSG le 5 mars à Anoeta, le club basque doit jouer encore trois matches. La réception de Villarreal vendredi soir en Liga, la demi-finale retour de Coupe du Roi contre Majorque (0-0 à l’aller), toujours à domicile le 27 février prochain et un déplacement à Séville en championnat le 2 mars.