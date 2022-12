La rédaction de Canal Supporters vous souhaite une belle et joyeuse année 2023. En espérant que celle-ci sera remplie de bonheur et de joie pour vous et tous vos proches.

Pour le PSG, on va évidement espérer une campagne européenne historique qui verrait notre club soulever ce trophée tant rêvé / fantasmé… En France, on vise un onzième titre de champion, ce qui serait un record hexagonal. Mais aussi retrouver notre Coupe de France, trophée majeur pour le Paris Saint-Germain.

CSiens, CSiennes, profitez bien (avec modération) de votre soirée, coeur sur vous !