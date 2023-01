Revue de Presse PSG : RC Lens, défense, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 1er janvier 2023. Le choc de la Ligue 1 face au RC Lens, quel accueil pour Kylian Mbappé au Stade Bollaert, une affiche entre les deux meilleures défenses du championnat.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’affiche entre le RC Lens et le PSG au Stade Bollaert ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Avec 7 points d’avance au classement sur son dauphin avant le coup d’envoi, le club parisien peut prendre une très belle option pour mettre à distance son principal concurrent en championnat. Pour le club artésien, « cette rencontre ressemble déjà à sa dernière chance de concurrencer le PSG. Tout autre score qu’un succès des Sang et Or consoliderait l’avance parisienne, quasi synonyme de 11e sacre en fin de saison », constate L’E. Surtout que le club de la capitale reste invaincu depuis 23 matches cette saison (16 de L1, 6 de Ligue des champions et 1 au Trophée des champions) mais ne pourra pas compter sur les présences de Neymar Jr (suspendu) et Lionel Messi (de retour le 2 ou 3 janvier) pour ce déplacement dans le Nord de la France. De son côté, le RCL a connu une seule fois la défaite cette saison, sur la pelouse du LOSC (0-1, le 9 octobre), mais a remporté ses 8 rencontres à domicile, soit la meilleure performance en Ligue 1. « Face à un pressing coordonné et engagé, le PSG a montré parfois des difficultés cette saison. Le jeu prôné par Franck Haise risque donc de le faire souffrir. »

Ce RC Lens-PSG sera également un duel entre les deux meilleures défenses du championnat (10 buts encaissés), mais dans un style de jeu différent. La formation de Frank Haise évolue dans un schéma à trois défenseurs tandis que le PSG est passé depuis quelques semaines à un système de jeu en 4-4-2 losange. Si le coach des Sang et Or a réussi à corriger le défaut défensif de son équipe par rapport aux saisons précédentes, de son côté, Christophe Galtier doit s’adapter à ses individualités présentes dans l’effectif. « Avant de signer à Paris, l’ancien entraîneur de Nice a longuement réfléchi à la manière dont il allait faire jouer son équipe. Cet équilibre défensif a été un gros bloc de sa réflexion. » Ainsi, le placement de Neymar Jr juste derrière ses deux attaquants, Lionel Messi et Kylian Mbappé, a son importance dans l’équilibre d’équipe. « La paire Vitinha-Verratti, même si elle est moins performante depuis le passage à quatre défenseurs, a longtemps permis de venir combler le manque de replis des offensifs. » En face, Lens peut compter sur un Salis Abdul Samed très important dans l’entrejeu, qui harcèle constamment le porteur du ballon et se projette rapidement vers l’avant. Avec la possession de balle la plus importante depuis le début de saison (61,16 % de moyenne sur les 16 premières journées), le PSG est la 4e équipe qui subit le moins de tirs cadrés (58 sur 177 tirs) lors de cet exercice 2022-2023. Le RC Lens fait mieux dans ce domaine (50 tirs cadrés subis sur 152 tirs concédés).

Enfin, le quotidien sportif se demande quel accueil réservera le Stade Bollaert au vice-champion du monde, Kylian Mbappé. Auteur d’une Coupe du monde remarquable avec en point d’orgue son triplé en finale face à l’Argentine (3-3, T.A.B 4-2), le numéro 7 du PSG a vu sa notoriété grandir lors de ce Mondial au Qatar. De quoi lui réserver des acclamations de la part des supporters lensois ? « L’entrée de la star des Bleus à Bollaert-Delelis devrait être salué par le public artésien avant le coup d’envoi. Après c’est une autre histoire », rapporte L’E. En effet, les supporters lensois sont divisés sur l’attitude à adopter avec l’attaquant de 24 ans. « D’un côté, les plus fervents qui ne veulent rien entendre : Mbappé est un joueur du Paris-SG. Pas question de lui laisser penser qu’il arrive en terrain conquis (…) L’autre partie des fans sang et or est plus modérée. Elle entend réserver un accueil chaleureux à l’attaquant parisien. » Ainsi, l’international français devrait être accueilli par des applaudissements lors de l’échauffement des deux formations, avant un retour à la normale pendant la rencontre.