Nuno Mendes a retouché le ballon, Renato Sanches a repris la course

Nuno Mendes a vécu un premier Mondial compliqué. Convoqué par Fernando Santos, il s’est blessé à l’ischio-jambier lors du match contre l’Uruguay et avait dû déclarer forfait pour le reste de la compétition. Il est attendu sur les terrains fin-janvier. À l’entraînement, il a passé une première étape.

Nuno Mendes est le titulaire au poste de latéral gauche du PSG. Mais le jeune Portugais (20 ans) s’est blessé à l’ischio-jambier lors de la Coupe du monde et ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant la fin du mois de janvier. Absent de l’entraînement collectif, l’ancien du Sporting a tout de même foulé la pelouse du Camp des Loges ce samedi à la veille du match contre Lens. Dans une vidéo publiée par le PSG sur ses réseaux sociaux, on peut le voir s’entraîner à part et retoucher le ballon. De bon augure pour son retour à la compétition, lui vise un retour dans les prochaines semaines afin d’être à 100% pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 14 février prochain.

Renato Sanches a repris la course

Son compatriote, Renato Sanches, vit des débuts compliqués sous le maillot du PSG. Après une première idyllique, buteur dès son premier ballon contre Montpellier (5-2, J2, le 13 août), il a eu plusieurs blessures qui ont perturbé son début de saison. Il a manqué huit matches en raison des blessures, jouant seulement 13 matches (2 buts). Lors du dernier match de préparation contre Quevilly, il a été victime d’une contusion et a dû déclarer forfait pour le match contre Strasbourg (2-1). Dans son dernier point médical, le PSG avait expliqué qu’il devait reprendre l’entraînement individuel en cette fin de semaine. Dans la vidéo, on peut voir qu’il effectue plusieurs courses. Un premier pas avant son retour à l’entraînement collectif.