Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 31 août 2021 dans la presse hexagonale : La fin du dossier Kylian Mbappé qui va rester à Paris – et c’est tant mieux car son profil est unique dans l’effectif – mais aussi le dernier jour du mercato qui s’annonce actif…

L’Équipe du jour consacre sa Une à Kylian Mbappé dans ce qui ressemble à un « happy end » pour le PSG. En effet le joueur devrait donc rester une saison de plus dans la capitale française. Le quotidien réitère la version qui circule depuis jeudi : La deuxième offre des Merengues d’un montant de 170M€ + 10M€ de bonus quasi automatique, n’a pas eu de réponse du PSG qui « fait le mort. » Le quotidien nous informe que « des sources espagnoles évoquent une troisième offre du Real Madrid, à hauteur de 200M€, qui aurait été transmise oralement au PSG, ce que le club français a fermement démenti. En interne, on demeure persuadé que le Real fait surtout de la communication à destination de l’attaquant français et de ses socios sur le thème. » De plus le Paris Saint-Germain « rêve encore de réussir à prolonger le contrat de Mbappé, qui prend fin en juin, et ce même si les relations entre les deux parties sont particulièrement fraîches depuis plusieurs semaines. Et l’épisode de son possible transfert à Madrid n’a pas rapproché les deux camps. »

L’Équipe a interrogé un spécialiste du Qatar qui est assez clair sur ce sujet : « Posséder en 2022, l’année du Mondial, Messi, Neymar et Mbappé dans son équipe il n’y a pas plus belle publicité, raconte un connaisseur du petit émirat. Et quand on sait que, depuis deux ans, l’État dépense 500M€ par semaine en infrastructures, qu’est-ce que représentent 180 ou 200 M€ ? Rien. » Ça c’est dit…

Le quotidien sportif rapporte que le transfert d’Eduardo Camavinga au Real Madrid est sur le point d’être finalisé. Un moyen de lancer les premières hostilités contre le PSG et « une première revanche qui en appelle vraisemblablement d’autres ». Mouais.

Justement pour cette dernière journée de mercato, le PSG pourrait être actif… Mais plutôt dans le sens des départs. Pablo Sarabia possède « plusieurs offres de prêts », mais ces clubs espagnols « n’ont pas les moyens d’assumer la totalité de ses émoluments. » Même situation pour Sergio Rico. Il faudra surveiller la situation de Mauro Icardi, courtisé par la Juventus Turin. Arnaud Kalimuendo va de son côté s’engager du côté de Lens pour un prêt d’une saison, tandis que Layvin Kurzawa va rester. Il est convaincu d’être encore en mesure de trouver une place dans la rotation. De même pour Thilo Kehrer. Chez nos « Titis », Dina Ebimbe, Bitumazala et Alloh vont rester alors que Fadiga n’a pas reçu d’offre concrète pour un prêt. « La journée d’hier a été longue, pleine de discussions, mais le retour d’Arnaud Kalimuendo (19 ans) a finalement été acté en fin de soirée », confirme La Voix du Nord. « Fin mai, le PSG avait pourtant activé sa contre-option et payé 1,5 M€ d’indemnités au club artésien, qui avait levé l’option d’achat (6M€), pour récupérer un joueur qui lui appartient. Mais l’arrivée de Lionel Messi il y a trois semaines a bouleversé la donne. »

Le Parisien évoque également l’évolution du dossier Mbappé. « Selon toutes vraisemblances, il va achever sa dernière et cinquième saison dans la capitale. » Même si un retournement de situation n’est pas à exclure définitivement, « le départ de l’attaquant pour le Real Madrid était donné comme impossible par différents proches du dossier. » Si la situation contractuelle du joueur n’évolue pas lors des prochains mois, il pourra s’engager dans le club de son choix dès le 1er janvier 2022.

Reste désormais à savoir si le PSG était vraiment vendeur et/ou si le Real Madrid voulait réellement recruter le numéro 7 dès cet été, rapporte le quotidien francilien. Kylian Mbappé « incarne un enjeu de pouvoir majeur entre un Real qui veut le transformer en nouveau Galactique et un Paris qui le place, c’est en tout cas son discours, au centre de son projet. » Le Parisien précise que Nasser al-Khelaïfi va désormais tenter de prolonger son attaquant de 22 ans afin qu’il ne parte pas libre l’été prochain. Cependant, le président du PSG « n’a quasiment aucune chance de voir son projet aboutir », juge LP.

Le journal francilien explique enfin que « la nouvelle du non-départ de l’attaquant français pour le Real Madrid est une vraie bénédiction pour le PSG. Car dans l’effectif parisien, le profil de Mbappé est irremplaçable et offre une palette offensive que, malgré leurs immenses talents, ni Neymar, ni Di Maria ni Messi ne peuvent proposer. […] La Mbappé dépendance n’est pas une lubie. Et le discours visant à penser qu’avec Messi, le PSG aurait pu se passer de Mbappé, se heurte rapidement à la réalité : sans lui, le PSG est moins fort. Le natif de Bondy est le seul capable de jouer aussi dans la profondeur et le dos des défenseurs adverses. »

Sinon, les débuts de Messi sous le maillot du PSG ont fait un carton d’audience en Espagne. « Le streamer Ibai Llanos, très populaire en Espagne (7 millions de suiveurs sur Twitch), a diffusé la partie en direct sur sa chaîne et a totalisé plus de 2 millions de visiteurs uniques et une moyenne de 343 000 de spectateurs, selon un communiqué de la société Kosmos, qui détient les droits de diffusion de la L1 en Espagne », écrit l’AFP. « Sur la télévision traditionnelle, le match était diffusé sur Telecinco, qui a atteint 2 214 000 spectateurs de moyenne et 18,6 % de parts d’audience. »