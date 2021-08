Le PSG espère encore prolonger Kylian Mbappé (RMC)

Alors que son avenir au PSG est indécis depuis plusieurs semaines, le dossier Kylian Mbappé anime les dernières heures du mercato, qui fermera ses portes ce mardi 31 août à 23h59. Après une première offre de 160M€ refusée, le Real Madrid a formulé une nouvelle proposition à hauteur de 170M€+10M€ de bonus. Si cette offre n’a pas été officiellement rejetée, les dirigeants des Rouge & Bleu espéraient une somme largement supérieure pour céder leur champion du Monde. Et depuis quelques heures, de nombreux médias ont rapporté que la Casa Blanca avait stoppé les négociations avec le PSG.

De plus, le club de la capitale n’a pas perdu espoir pour tenter de prolonger leur attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2022. En effet, selon les informations de RMC Sport « le PSG va tenter une nouvelle fois de prolonger Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain. » De son côté, le club espagnol tentera de récupérer le joueur libre de tout contrat et s’est ainsi retiré des négociations. « Pour rappel, un pré-contrat pourra être signé avec le club madrilène dès le mois de janvier prochain », conclut le média sportif.

De son côté, le journaliste de RMC – Loïc Tanzi – rappelle qu’en cette période de mercato le jeu de poker menteur est assez fréquent. « La situation est celle là ce lundi soir. On attendra mardi minuit pour être ferme et définitif » sur le dossier Kylian Mbappé, rapporte le journaliste français.

Attention cependant, on est en période de #Mercato où le poker menteur est fréquent. La situation est celle là ce lundi soir. On attendra mardi minuit pour être ferme et définitif #PSG https://t.co/5LOnyYH0Y6